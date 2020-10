Bankitalia: +12% Pil terzo trimestre, traino da industria

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La Banca d'Italia prevede un balzo del Pil italiano nel terzo trimestre del 12%, superiore alle stime, grazie al traino dell'industria. Secondo quanto si legge nel Bollettino economico "il ritorno alla crescita è stato verosimilmente più sostenuto di quanto prefigurato in luglio.

Anche grazie alle misure di stimolo, l'incremento del prodotto potrebbe essere stato intorno al 12 per cento, sospinto soprattutto dal forte recupero dell'industria" spiega Via Nazionale. "Restano più incerte le prospettive dei servizi, in ripresa anche per effetto del buon andamento dei flussi turistici domestici ma ancora su livelli di attività molto contenuti" (ANSA).