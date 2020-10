Petrolio: Wti in calo a 40,93 dollari al barile

(ANSA) - NEW YORK, 15 OTT - Quotazioni del petrolio in lieve ribasso sul mercato after hour di New York sull'onda dei dati di aumento delle scorte segnalato da un report . Il greggio Wti di riferimento passa di mano a 40,93 dollari al barile (41,04 ieri sera). Il Brent perde lo 0,23% a 43,22 dollari al barile.

(ANSA).