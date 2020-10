Manovra: Catalfo, aiuteremo aziende a mantenere lavoro

"Con la legge di Bilancio aiuteremo le imprese a mantenere quanto più possibile i livelli occupazionali. La pandemia ha accelerato la trasformazione del mercato del lavoro: perciò ho già istituito un osservatorio del mercato finalizzato a intercettare le sfide future". E' quanto afferma la ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo in una intervista al settimanale Grazia. "Centrali nella strategia del ministero del Lavoro per il Recovery Fund saranno il Piano nazionale per le nuove competenze e la riforma degli ammortizzatori sociali".