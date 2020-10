Borsa:Europa pesante, Londra teme nuove restrizioni covid

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Sono pesanti i listini europei.

L'espandersi del coronavirus insieme alle trimestrali Usa perloppiù deludenti e lo svanire delle attese per un accordo, prima delle presidenziali, su nuove misure a sostegno dell'economia Usa spingono gli invesitori a vendere. Francoforte (-2,1%) è la peggiore con Milano (-2,06%) seguite di poco da Londra (-1,9%) in attesa di un nuove restrizioni nella capitale britannica dove il virus corre. il premier Johnson è anche alle prese con le trattive con la Ue sulla Brexit. Male anche a Parigi (-1,55%) mentre si confermano in calo i fiture Usa.

