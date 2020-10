Borsa Milano scivola (-2,5%), timori Covid affossano l'Europa

Milano scivola col resto dei listini europei mentre due grandi capitali come Parigi e Londra vanno incontro a una nuova serie di restrizioni per l'espandersi del Covid. Piazza Affari cede il 2,51% in un listino tutto in negativo, dove Tenaris che segna un ribasso del 5,15%, eccetto Bper (+0,40%). Ma la peggiore è Francoforte (-2,92%) con la Germania che ha registrato un numero di contagi mai toccato prima nel Paese. La Borsa di Londra perde il 2,28% e quella di Parigi il 2,24%.