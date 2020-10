Borsa: Europa scivola nel finale con New York, Milano -2,9%

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Borse europee sotto pressione fino alla fine della seduta, da Milano (-2,9%) a Francoforte (-2,7%), da Parigi (-2,38%) a Londra (-1,9%) e Madrid (-1,6%). Il calo oltre le stime delle scorte settimanali di petrolio negli Usa non arresta la discesa del prezzo del greggio (Wti -3,12% a 39,74%), che si mantiene ben al di sotto dei 40 dollari al barile, sale invece lo spread tra Btp e Bund che sfiora i 133 punti base.

Sotto scacco i petroliferi Shell (-4,35%), Total (-3,75%), Eni (-3,66%) e Bp (-3,39%). Le stime degli analisti sulle vendite di auto frenano Volkswagen (-3,8%), Daimler (-3,7%) e Bmw (-3,5%). Giù anche Peugeot (-3,4%), Renault ed Fca (-2,3 entrambe%). Sotto pressione tra i bancari Intesa (-4,29%), SocGen (-4,14%) e Credit Agricole (-3,98%), su ipotesi di un interesse per Banco Bpm (+0,3%), tra i pochi titoli in rialzo a Milano insieme a Bper (+0,22%). In piena emergenza sanitaria cedono i farmaceutici Roche (-3,5%), Sanofi (-2,8%) e Novartis (-2,57%). In controtendenza Lonza (+1,58%), dopo le stime per il 2023 e Grifols (+8,17%), spinta dagli analisti, che ricordano il passo indietro del rivale Usa Vertex sullo sviluppo di un farmaco per una malattia rara. (ANSA).