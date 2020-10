Borsa: Europa riduce calo con Wall Street, Milano -2,6%

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Riducono il calo ma restano pesanti le principali borse europee dopo l'avvio negativo di Wall Street, con l'aumento oltre le stime delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa e il greggio Wti (-3,53% a 39,55 dollari) di nuovo sotto la soglia 40 dollari al barile.

Peggio delle stime l'indice manifatturiero dello Stato di New York, sceso a 10,5 punti e atteso a 15, meglio invece l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, salito a 32,3 punti contro l'atteso calo a 14 punti.

Sui listini europei, che risalgono dai minimi, lascia il segno la seconda ondata di pandemia, con misure restrittive adottare da tutti i governi. Milano (-2,64%) è la peggiore, nonostante i dati sul fatturato e sugli ordini dell'industria in agosto. La precedono Francoforte (-2,59%), Parigi (-2,11%), Londra (-1,95%) e Madrid (-1,37%). In rialzo a 133,5 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento dei titoli decennali che sale di 5,6 punti allo 0,711%.

Le vendite colpiscono in particolare il comparto petrolifero, da Shell (-5%) e Bp (-4,56%) a Total (-3,6%), Eni (-3,9%) e Saipem (-4%). Non va meglio agli automobilistici Daimler (-4,15%), Volkswagen (-4,21%) e Bmw (-4,26%), con le stime degli analisti sulle vendite di auto. Non fanno molto meglio Peugeot (-3,75%), Renault (-3,8%) ed Fca (-2,8%). Sotto pressione tra i bancari n campo finanziario segnano il passo SocGen (-5%), Commerzbank (-4,57%) e Credit Agricole (-4,27%), su ipotesi di un interesse per Banco Bpm (+0,62%), positiva insieme a Bper (+0,54%). Pesanti invece Poste (-4,63%), Intesa (-3,92%), Unicredit (-3,16%) ed Mps (-3,5%). In piena emergenza sanitaria cedono anche i farmaceutici Roche (-3,47%), Sanofi (-2,14%) e Novartis (-1,87%). In controtendenza Lonza (+2,57%), dopo le stime per il 2023 e Grifols (+7,85%), spinta dagli analisti che ricordano come il rivale Usa Vertex abbia cessato lo sviluppo di un farmaco per una malattia rara. (ANSA).