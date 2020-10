Fondazioni bancarie nuovo motore di sviluppo

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Cosa sono le Fondazioni di origine bancaria, oggetto misterioso e spesso poco conosciuto ai non addetti ai lavori e il ruolo che questi corpi intermedi possono e dovrebbero svolgere nel futuro del Paese. Ne parlano Andrea Greco e Umberto Tombari, autori del saggio uscito per Bompiani "Fondazioni 3.0. Da banchieri a motori di un nuovo sviluppo" che viene presentato nel pomeriggio a Milano al Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Insieme agli autori ne discutono Giusella Finocchiaro, professoressa di Diritto Privato all' Università di Bologna, Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti per vent'anni leader carismatico dell'ente Cariplo e dell'associazione Acri, Carlo Messina Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. (ANSA).