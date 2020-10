Borsa: Europa positiva con avvio in rialzo di Ws, non Londra

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Positive, tranne Londra (-0,3%), alle strette sulla Brexit, le principali Borse europee con l'avvio in rialzo di Wall Street, mentre negli Usa sale l'indice dei prezzi alla produzione a settembre. Sullo sfondo i timori per la crescita dei casi di Covid 19, dunque di lockdown, in molti Paesi, con l'oro in rialzo (+0,5%) a 1.909 dollari l'oncia. In Europa, dove la produzione industriale di agosto cresce, pur meno del previsto, la migliore è Madrid (+0,9%), seguita da Francoforte (+0,1%) e Parigi (+0,07%). Su anche Milano (+0,4%), con lo spread stabile a 121.

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%. Col greggio in ripresa (wti -1,9%) a 40,9 dollari al barile, male i petroliferi, in particolare Bp (-1,4%) e Equinor (-1,1%), con eccezioni come Lundin (+2,1%). Positive le auto, in particolare Renault (+2,3%), in controtendenza Daimler (-1,1%). Tra le banche guadagni, soprattutto per quelle del Nordeuropa, per Caixa (+2,9%) e Bnp Paribas (+2,2%), non per Standard Chartered (-3,8%), Hsbc (-1,9%) e Unicredit (-0,2%). In rosso i farmaceutici, come Gerresheimer (-5,5%), H Lundbeck (-2,7%) e AstraZeneca (-2%). (ANSA).