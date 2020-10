Oro: in calo a 1.915 dollari su incertezza Covid ed elezioni

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Quotazioni dell' oro in calo per il secondo giorno consecutivo con gli investitori incerti in vista delle presidenziali Usa e in attesa degli sviluppo sul fronte della pandemia. Il lingotto con consegna immediata sui mercati asiatici passa così di mano a 1.915 dollari l'oncia, in calo dello 0,4%. (ANSA).