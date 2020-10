Lusso: nasce Florance, polo produttivo abbigliamento

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Nasce Florence, polo produttivo per l'abbigliamento di lusso in Italia. Il progetto, spiega una nota, prende vita attraverso l'acquisizione da parte del consorzio guidato da VAM Investments e Fondo Italiano d'Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC) delle aziende toscane Giuntini, Ciemmeci Fashion e Mely's Magliera, già eccellenze nella produzione di abbigliamento di lusso per i top brand della moda italiana e internazionale.

La nuova società Florence, controllata al 65% dai fondi e al 35% dalle famiglie fondatrici delle tre aziende, presieduta da Francesco Trapani e guidata da Attila Kiss, nasce con un fatturato stimato a fine anno di oltre 150 milioni di euro con circa 700 dipendenti e avrà sede a Milano dove verrà inaugurato anche uno showroom per mettere a disposizione degli stilisti di tutto il mondo il vasto archivio del gruppo che racchiude oltre 50 anni di storia della moda. (ANSA).