In asta Btp tasso 3 anni a minimo storico -0,14%

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Segna un nuovo minimo storico il tasso del Btp a 3 anni nell'asta odierna del Tesoro. Il rendimento medio è sceso a -0,14% da 0,07% del collocamento di settembre. Collocati anche Btp a 7 e 30 anni con tassi in netto calo. Il rendimento del settennale è sceso a 0,34% da 0,75% di settembre. Il tasso del Btp a 30 anni è risultato pari a 1,48% contro 1,91% dell'asta di agosto. Assegnati in tutto titoli per 7,5 miliardi di euro, l'importo massimo prefissato, a fronte di una domanda che ha superato gli 11,3 miliardi. (ANSA).