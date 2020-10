Covid: Asstra,se capienza sotto 80%, trasporti a rischio

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Se si verificasse una riduzione ulteriore del riempimento dei mezzi, attualmente consentito all '80% ,"risulterebbe difficile per gli Operatori del Tpl continuare a conciliare il rispetto dei protocolli anti Covid-19 e garantire allo stesso tempo il diritto alla mobilità per diverse centinaia di migliaia di utenti ogni giorno, con il conseguente rischio di fenomeni di assembramento alle fermate e alle stazioni". E' quanto si legge in una valutazione effettuata dall'Ufficio studi dell'Asstra, l'associazione che riunisce le società di trasporto pubblici locale (ANSA).