Lagarde, Bce guarda seriamente a euro digitale

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - "La Bce sta guardando seriamente a un euro digitale". Lo afferma il presidente della Bce, Christine Bce, intervenendo a un incontro del Fmi.

"La pandemia ha cambiato la natura dell'attività domestica.

Il lavoro così come era sarà differente. E' cambiata la modalità con cui facciamo shopping e con cui paghiamo - spiega Lagarde -.

I pagamenti digitali sono aumentati significativamente, in Germania e in Italia c'è un significativo cambiamento", c'è una maggiore fiducia verso i pagamenti digitali. (ANSA).