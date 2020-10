Bombardieri, Governo superficiale su smart working

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Il Governo contrattualizzi lo smart working e favorisca il rientro dei lavoratori della Pubblica amministrazione al lavoro garantendo la sicurezza negli uffici: il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri intervistato dall'ANSA sottolinea che l'intenzione del Governo di aumentare il tetto dello smart working per i lavoratori della pubblica amministrazione che possono farlo è "superficiale" perchè non affronta il vero tema che è quello di contrattualizzarlo amministrazione per amministrazione. "Noi siamo perchè i lavoratori rientrino tutti al lavoro, in piena sicurezza. I criteri della sicurezza devono essere quelli previsti per il lavoro privato". (ANSA).