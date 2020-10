Bonomi, industria locomotrice Italia, dateci velocità

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Con il pesante impatto dell'emergenza covid sul Pil 2020, ed un debito pubblico che "necessariamente" sale, c'è "una produzione industriale che fortunatamente rimbalza, ed è motivo di orgoglio per noi", dimostra che l'industria è "un asset importante del Paese, è il locomotore del treno Italia", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi alla presentazione del Rapporto CSC, presente il ministro Roberto Gualtieri. Che, rivolgendosi avverte: "Tutti i vagoni devono correre ma se non diamo velocità alla locomotrice…" "E importante che corra la locomotrice, diamo velocità alla locomotrice". E sull'andamento ella crisi dice: "Non sarà a V".

