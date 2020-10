Banche: Abi, richieste a Fondo garanzia a 90 mld

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - L''Abi segnala che ieri, 9 ottobre, "i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno raggiunto i circa 90 miliardi (89,94) di euro, con un milione 151 mila domande, di cui oltre 930 mila fino a 30 mila euro, per oltre 18 miliardi di euro". In una nota l'associazione sottolinea come "in questa settimana gli incrementi dei finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono stati di circa mezzo miliardo ogni giorno lavorativo". (ANSA).