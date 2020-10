Alitalia: a Caio compenso 70mila euro, 35mila a consiglieri

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il presidente della newco Italia Trasporto Aereo, nata sulle ceneri di Alitalia, guadagnerà 70mila euro annui lordi mentre gli altri 8 consiglieri 35mila euro annui. E' quanto si legge nel testo del decreto firmato ieri che specifica come alla società non si applica la normativa che prevede un 'tetto' di 240mila euro agli amministratori delle società pubbliche. Il compenso dell'Ad Fabio Maria Lazzerini sarà così stabilito dal cda in modo che la remunerazione sia "coerente con i risultati economici e industriali". La sede legale è situata nel 'Comune di Roma'. Il decreto stabilisce il capitale della società a 20 milioni di euro, versati dal Mef.

