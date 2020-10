Borsa: Milano piatta (+0,07%), banche incerte, corre Atlantia

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Piatta Piazza Affari (+0,07%) nel giorno dell'accordo per la vendita della quota di Lse a Euronext, il consorzio di cui fanno parte anche Cdp Equity e Intesa Sanpaolo. Lo spread è sceso a 125, ma non ne hanno tratto grande profitto le banche, con guadagni per Bper (+0,5%), Intesa (+0,2%) e Fineco (+0,1%) e perdite per Banco Bpm (-1,3%), Unicredit (-1,6%) e Mps (-4,1%). Bene Banca Generali (+1,7%) coi dati sulla raccolta. Giù Mediobanca (-0,9%) il giorno dopo i guadagni sulla notizia del superamento del 10% da parte di Delfin nel capitale. Corsa di Atlantia (+3,5%) col dossier Aspi da chiudere, rimbalzo positivo di Diasorin (+3%), bene Stm (+2,7%) come il comparto, su Cnh (+2,5%), non Fca (-1,3%).

Negativi i petroliferi, da Eni (-0,3%) a Tenaris (-0,7%) e Saipem (-1,9%), col greggio sceso in giornata, per tornare a sera a salire (wti +0,2%) a 41,2 dollari al barile. Rimbalzi in rosso per Pirelli (-3,4%) e Tim (-3%), giù Leonardo (-2,5%).

Fuori dal Ftse Mib male As Roma (-6,5%) e vola Eprice (+10,2%).

(ANSA).