Borsa: Milano in positivo (+0,4%), guadagna Atlantia

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Gira in positivo Piazza Affari (+0,4%), con lo spread che scende ancora e va a 125,8 punti.

Respirano alcune banche, da Fineco (+0,6%) a Bper (+0,7%) e Intesa (+0,8%), mentre soffrono Banco Bpm (-0,2%) e Mps (-3,2%).

Bene Banca Generali (+2,2%) dopo i dati sulla raccolta. Positivi tra i petroliferi Eni (+1,3%) e Tenaris (+1,2%), sulla parità Saipem (-0,09%), col greggio in discesa (wti -0,7%) a 40,9 dollari al barile). Perde per il secondo giorno Saras (-1,3%) con l'inchiesta sul contrabbando di petrolio. Corre Atlantia (+4,1%), col dossier Aspi in ballo, salgono Azimut (+3,1%) e Cnh (+2,9%). Piatta Mediobanca (-0,08%) il giorno dopo i guadagni seguiti al superamento di Delfin della quota del 10%.

Rimbalzo in negativo per Pirelli (-2,2%), perdite per le auto, da Fca (-0,6%) a Ferrari (-0,4%), quest'ultima tra i marchi penalizzati sui timori di un inasprimento fiscale in Francia per i veicoli a maggiore emissione di anidride carbonica. Giù Tim (-1,4%) e Inwit (-1,3%) e fuori dal Ftse Mib As Roma (-6,9%), mentre vola Eprice (+16,5%). (ANSA).