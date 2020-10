Borsa: l'Europa guadagna con avvio in rialzo di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Migliorano le principali Borse europee, tranne Madrid (-0,6%), con l'avvio in rialzo di Wall Street, nonostante uno scenario con una serie di Paesi in difficoltà col crescere dei casi di Covid 19. La migliore è Londra (+0,8%), seguita da Parigi (+0,7%) e Francoforte (+0,04%). Sulla parità Milano, con lo spread sceso a 125,4.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, sale dello 0,5%, con l'informatica che corre e i semiconduttori in particolare, tra cui Infineon (+3%) e Stm (+3,5%). Bene la maggioranza dei petroliferi, da Royal Dutch (+2,2%) a Koninklijke Vopak (+2,1%), col greggio in calo (wti -0,3%) a 41 dollari al barile. In crisi le auto, soprattutto Renault (-3,3%).

In ordine sparso le banche, con guadagni per Kbc (+1,9%) e Bank of Ireland (+3,6%) e perdite per Bankinter (-2,9%) e Caixa (-1,4%). In campo finanziario il passaggio di mano di Borsa Italiana muove poco il venditore (Lse -0,7%) e penalizza l'acquirente (Euronext -3,7%). (ANSA).