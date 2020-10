Intesa: Imprese Vincenti a Torino con 12 pmi eccellenti

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Arriva a Torino il digital tour di 'Imprese Vincenti 2020', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy.

Protagoniste di questa terza tappa del roadshow 12 imprese Vincenti con sede in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta: Fiorentini, La Mole, Lauretana e St. Roch per la categoria Food&Beverage; Teoresi, Cultraro, Mepit, F.T.P. per la categoria Industria Meccanica; F.lli Piacenza, F.lli Fantini, Ferrino e Grivel per la categoria Tessile, Moda&Design.

"Con Imprese Vincenti 2020 il nostro programma di valorizzazione delle pmi rafforza il significato del rapporto banca-impresa, risultato fondamentale per affrontare questa ulteriore crisi", afferma il direttore regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo, Teresio Testa, aggiungendo che nel quadro attuale "il nostro gruppo ha un ruolo di motore per lo sviluppo del Paese e delle imprese, anche facendo leva sulle iniziative del Governo. Da inizio anno abbiamo erogato alle aziende piemontesi, liguri e valdostane finanziamenti a medio-lungo termine - compresi gli interventi per il Covid19 - pari a circa 2,4 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi per le imprese del Piemonte, 0,4 miliardi per le imprese della Liguria e i restanti per le imprese della Valle d'Aosta" (ANSA).