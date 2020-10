Educazione finanza: Tuttoscuola, video rubrica con Ghisolfi

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Tuttoscuola ha realizzato, per la terza edizione del Mese Finanziaria organizzata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, un video rubrica con Beppe Ghisolfi, già vice presidente Abi e autore di "Manuale di Educazione Finanziaria" e di "Lessico finanziario". La rubrica, spiega una nota, mira a introdurre a concetti e parole chiave dell'economia che dovrebbero rientrare nella educazione finanziaria che ogni cittadino dovrebbe avere. Secondo Ghisolfi, "Ognuno di noi ogni giorno deve fare i conti con un conto corrente, un mutuo, un tasso d'interesse e, così come non si può leggere se non si conosce l'alfabeto, per affrontare la vita di tutti i giorni è necessario conoscere un po' di economia". (ANSA).