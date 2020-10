Borsa: Milano migliore Europa, bene Mediobanca e Generali

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - La Borsa di Milano (+0,5%), migliore in Europa, prosegue in terreno positivo. A Piazza Affari corre Mediobanca (+3,4%), dopo che Delfin ha annunciato di aver superato la soglia del 10% del capitale, e Generali (+1,7%). In cima al listino principale svetta Pirelli (+5%). Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 128 punti base, con il decennale italiano allo 0,77%.

Andamento positivo anche per le banche con Intesa (+1,4%), Unicredit (+1,8%), Banco Bpm (+0,6%). In controtendenza Mps (-2%) e Bper (-1,8%). In rialzo Eni (+1,4%), dopo il via libera al progetto per lo stoccaggio di anidride carbonica nel Regno Unito, Tenaris (+1,3%) e Saipem (+1%).

In territorio negativo Saras (-4,1%), dopo le notizie dell'inchiesta sul contrabbando di petrolio, Ferrari (-1,6%) e Atlantia (-0,6%). (ANSA).