Borsa: Europa positiva con avvio Wall Street in rialzo

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Proseguono positive le principali Borse europee, dopo l'avvio in rialzo di Wall Street, mentre negli Usa salgono le nuove richieste di disoccupazione e calano quelle complessive, con sullo sfondo i timori per i nuovi contagi da Covid 19 in una serie di Paesi. La migliore è Madrid (+1,3%), seguita da Francoforte (+0,9%), Londra (+0,7%) e Parigi (+0,6%). Bene Milano (+0,7%), con lo spread stabile a 128. Oro in lieve salita (+0,2%) a 1.897 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,8%, mentre dai verbali della Bce è emerso che il Pepp resta lo "strumento primario", ma non viene escluso un taglio dei tassi. Bene i petroliferi, in particolare Repsol (+3%) e Omv (+2,9%), eccezioni Polski Koncern (-1%) e Lundin (-0,7%), col greggio in crescita (wti +2,6%) a 40,9 dollari al barile.

Guadagnano le banche, da Kbc (+3,5%) a Danske Bank (+3%) e Mediobanca (+3,9%) con Del Vecchio che ha superato la soglia del 10%. Stentano le auto, in particolare Ferrari (-1,3%) e Fca (-0,6%), meglio Renault (+1,2%). (ANSA).