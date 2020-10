Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano (+0,6%)

Le Borse europee proseguono in rialzo e attendono l'avvio di Wall Street dove i futures sono in terreno positivo. Sui mercati permane un clima di incertezza circa l'andamento dei contagi da Covid-19 mentre gli investitori attendo i verbali della Bce. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1756 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Avanzano Madrid (+1,2%), Francoforte e Milano (+0,6%), Londra (+0,5%), Parigi (+0,4%). I listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto immobiliare (+1,6%), Tlc (+1,1%) e le banche (+1,4%).

A Piazza Affari vola Pirelli (+5,4%). Corrono Mediobanca (+3,7%), dopo l'annuncio di Delfin che ha superato la quota del 10%, e Generali (+2%). Soffrono Saras (-4,4%), dopo l'inchiesta del contrabbando di petrolio, Mps (-2,4%) e Ferrari (-1,7%).