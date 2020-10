Borsa: Europa migliora con Ws, bene petroliferi

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Migliorano le principali Borse europee con Wall Street che cresce sull'ottimismo di nuovi aiuti per l'economia. La migliore è Madrid (+1,5%) nel giorno in cui la Corte superiore di giustizia ha bocciato il lockdown per la capitale, seguita da Francoforte (+1%), Parigi (+0,9%) e Londra (+0,8%), mentre proseguono i negoziati per la Brexit. Bene anche Milano (+0,9%) con lo spread tornato verso 128. Inverte la tendenza l'oro (-0,2%) a 1.889 dollari l'oncia.

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,9%, sostenuto soprattutto da energia e informatica. Tra i petroliferi spiccano Omv (+5,5%) e Repsol (+4,1%), col greggio in salita (wti +2%) a 40,7 dollari al barile. Tra i semiconduttori bene soprattutto per Infineon (+2,4%), mentre cede Dialog (-1,6%). bene le banche, in particolare Kbc (+3,3%), con un balzo di Mediobanca (+2,6%) dopo la notizia del superamento del 10% del capitale da parte di Delfin. Sofferenti le auto, a partire da Ferrari (-1,4%), non Renault (+1,1%). (ANSA).