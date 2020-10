Amazon: debutta veicolo elettrico consegne,100mila nel 2030

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Amazon ha presentato il suo primo veicolo elettrico per le consegne, progettato e sviluppato in collaborazione con l'azienda statunitense Rivian. L'obiettivo è di introdurne 10mila entro il 2022 e 100mila entro il 2030.

L'operazione si inserisce nell'ambito del piano 'The Climate Pledge', che vede il colosso del commercio elettronico impegnato a raggiungere l'obiettivo di azzerare le emissioni di Co2 della propria flotta entro il 2040. Amazon sta intervenendo anche sulla rete logistica. Recentemente l'azienda ha annunciato la partnership con Mercedes-Benz per introdurre 1.800 veicoli elettrici nella flotta europea. (ANSA).