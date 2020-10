Trattativa su Borsa Italiana a rush finale,chiusura a giorni

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Al rush finale la trattativa tra il London Stock Exchange e il consorzio paneuropeo costituito da Euronext con il tandem Cdp e Intesa Sanpaolo, per l'acquisizione di Borsa Italiana. Secondo quanto si apprende la proposta vincolante dovrebbe arrivare entro la fine della settimana con un possibile annuncio lunedì o anche prima, in anticipo sulla data del 16 ottobre filtrata come chiusura dell'esclusiva.

