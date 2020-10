Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano in parità

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Migliorano le borse europee, rispetto al calo segnato in apertura, in sintonia con il rialzo dei futures sui listini Usa. In Germania la produzione industriale di agosto è scesa oltre le stime (-0,2%) , mentre è atteso a minuti il dato sulle vendite al dettaglio in Italia. In giornata sono previsti gli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e di due esponenti del Fomc, il presidente della Fed di Dallas Robert Kaplan e quello di Richmond Thomas Barkin. In arrivo le richieste settimanali di mutui Usa.

Con il greggio White Texas in calo dell'1,23% a 40,17 dollari scivolano Eni (-2%), Saipem (-2,45%) e Technip (-2,33%), più caute invece Total (-0,54%) e Shell (-0,56%). Prese di beneficio sui bancari Sabadell (-1,15%), banco Bpm (-1,9%) e Credit Agricole (-0,9%), dopo i recenti rialzi, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 128,5 punti fa da scudo a Unicredit (-0,52%) e Intesa (-0,5%). Acquisti sugli automobilistici Ferrari (+0,85%) e Peugeot (+0,6%), debole invece Fca (-0,1%). In Piazza Affari scivolone di Nexi (-4,15%), all'indomani del collocamento accelerato del 13,4% da parte di Mercury. (ANSA).