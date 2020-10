Borsa: Asia cauta, effetto stimoli a Sidney, Tokyo -0,05%

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Borse asiatiche poco mosse, orfane ancora di Shanghai, chiusa per festività. Con i futures europei negativi e quelli americani in rialzo Tokyo ha ceduto lo 0,05%, mentre hanno guadagnato terreno Taiwan (+0,33%) , Seul (+0,89%) e Sidney (+1,25%), spinta dalle nuove misure adottate dal Governo australiano per stimolare la crescita economica. In rialzo sopra le stime la produzione industriale tedesca di agosto, mentre sono in arrivo le vendite al dettaglio in Italia, mentre nel pomeriggio interviene la presidente della Bce Chgristine Lagarde. Dagli Usa sono attese le richieste di mutui e gli interventi dei presidenti della Fed di Dallas Robert Kaplan e di Richmond Thomas Barkin. Il nuovo rialzo del dollaro sullo yen ha spinto sulla piazza di Tokyo gli automobilistici Toyota (+1,63%) e Suzuki (+1,46%). Debole il farmaceutico Sumitomo (-2,81%). (ANSA).