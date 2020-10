Mondadori: Grazia sbarca negli Stati Uniti

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Il gruppo Mondadori ha siglato con Pantheon Media Group, società media con sede a New York, un accordo di licensing per il lancio di 'Grazia' negli Stati Uniti. Con questa operazione Grazia, che già conta oltre 20 edizioni internazionali, "porterà nel panorama dei media americani un nuovo modello di business, con forti potenzialità di sviluppo anche su altri mercati: innovativo e fortemente identitario, si svilupperà attraverso una piattaforma globale multicanale che prevede contenuti digital, video e social, a cui si aggiungeranno delle print edition a partire dal mese di settembre 2021", spiega la nota Mondadori.

"La nascita di Grazia negli Stati Uniti rappresenta un'operazione particolarmente significativa, con cui per la prima volta un magazine di moda tutto italiano fa il suo ingresso sul mercato americano con una formula in grado di rispondere perfettamente alle nuove esigenze di lettori, utenti e aziende. In un momento storico come quello attuale è la prova della forza di un brand da sempre all'avanguardia, diventato un'icona a livello internazionale, grazie a contenuti autorevoli e a un'identità inimitabile", commenta Ernesto Mauri, amministratore delegato del gruppo Mondadori. (ANSA).