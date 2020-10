Leonardo con Enav per navigazione satellitare elicotteri

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Leonardo ha siglato con l'Enav un'intesa "per definire soluzioni innovative per un utilizzo più efficiente degli elicotteri nello spazio aereo civile, all'insegna di digitalizzazione, sostenibilità e sicurezza". In particolare, spiega una nota, "le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri di Leonardo che si distinguono per innovazioni nella maggior precisione nel volo, nell'avvicinamento e nell'atterraggio, specialmente in condizioni meteo complesse, rappresentano la soluzione ideale per le procedure di navigazione satellitare innovative realizzate da Enav".

"Con questa iniziativa - commenta l'A.d di Leonardo, Alessandro Profumo - confermiamo il nostro impegno per contribuire alla crescita e alla competitività del Paese attraverso il potenziamento di un'infrastruttura critica, come appunto i nostri cieli e i sistemi e le regole che ne definiscono l'utilizzo. Lo facciamo introducendo innovazioni, digitalizzazione e procedure che ci avvicineranno sempre più ai futuri scenari di 'urban air mobility' grazie alla continua innovazione nel campo della navigazione, che integra le nostre competenze nell'elicotteristica e le relative tecnologie che aumentano la sicurezza del volo, nei sistemi per il controllo del traffico aereo e nelle tecnologie spaziali. Una soluzione integrata che produrrà benefici per la mobilità, la sicurezza, la tutela ambientale e i servizi alle persone".

''Siamo particolarmente orgogliosi di questa intesa che - dice Paolo Simioni, a.d. di Enav - dimostra la capacità dell'industria aeronautica nel fare sistema e creare sinergie al fine di garantire la crescita del settore, contribuendo a modernizzare i sistemi per rendere il volo sempre più efficiente e sicuro. Lo spazio aereo è una infrastruttura fondamentale per la crescita economica italiana ed internazionale. Sono certo che questa collaborazione darà ad entrambe un vantaggio competitivo sui mercati esteri.'' (ANSA).