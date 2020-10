Borsa: Milano gira in calo -0,1% con Nexi

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - La Borsa di Milano è nervosa come le altre piazze europee. Il Ftse MIb gira in calo (-0,11% a 19.241 punti) con Nexi che dopo una fiammata sprofonda in ribasso (-2,58%). Bene invece il resto del settore bancario, quello più tradizionale, con Bper in rialzo del 2,4%, Unicredit dell'1,2%, Mediobanca dello 0,66% e Intesa Sanpaolo dello 0,33 per cento.

Venduti i titoli del settore energia con Italgas in calo dell'1,4% , Enel dello 0,55%, Snam dello 0,7 per cento. (ANSA).