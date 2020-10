Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Confermano il rialzo le principali borse europee pur con il Dow Jones (+0,2%) e il Nasdaq (-0,3%) contrastati. Nel Vecchio Continente sono state apprezzate dagli investitori le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha confermato la necessità di mantenere a lungo politiche fiscali e monetarie accomodanti. Gli investitori attendono ancora l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell e un secondo contributo della Lagarde. Madrid (+1,42%) si conferma in testa seguita da Milano (+0,9%), Parigi e Francoforte (+0,6%) e Londra (+0,1%). Con il greggio in ulteriore rialzo (Wti +3.75% a 40,72 dollari) sale il comparto dell'energia, da Shell (+3,9%) a Eni (+3,4%), che ha annunciato un nuovo bond ibrido. Sugli scudi anche Total (+3,34%) e Saipem (+2%). Con lo spread stabile a 130,5 punti e le ipotesi di aggregazioni corrono i bancari SocGen (+6,13%), Santander (+5,9%), Commerzbank (+5,6%), Bnp (+4,9%) e, in Piazza Affari, Unicredit e Banco Bpm (+3,9% entrambe), Intesa (+1,9%) e Bper (+3,16%), che rimbalza dopo il tonfo della vigilia nel primo giorno di aumento di capitale. In luce gli automobilistici Pirelli (+4,75%), Renault (+3,9%) e Volkswagen (+2,4%), più caute invece Peugeot (+1,6%) ed Fca (+1,4%). Prese di beneficio su Nexi (-3,7%), dopo il rally della vigilia per l'integrazione con Sia, scivola As Roma (-5,7%), nel giorno del via libera della Consob all'Opa di Romulus and Remus Investments, la finanziaria della famiglia Friedkin. (ANSA).