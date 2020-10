Borsa: Asia in rialzo, ottimismo per guarigione Trump

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Seconda seduta consecutiva in rialzo per le Borse in Asia, 'orfane' dei listini cinesi, chiusi per festività fino a mercoledì. A sostenere gli indici sono i titoli del settore energia e informatico.

Sulla scia di Wall Street, dopo il ritorno del presidente Donald Trump, da tre giorni di cure ospedalilere, Giappone (+0,5%), Hong Kong (+0,85%) e Corea del Sud (+0,3%) salgono anche se in toni contenuti Gli investitori aspettano il discorso del presidente della Fed Jerome Powell e del capo economista della BCE Philip Lane alla conferenza della Nabe (National Association for Business Economics). (ANSA).