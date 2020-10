Borsa: Milano tiene con Europa dopo Wall street e dati Usa

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in cauto rialzo dopo l'avvio di Wall street e gli ultimi dati macroeconomici della giornata dagli Stati Uniti, compresi gli indici Pmi: la Borsa di Francoforte sale dello 0,8%, Parigi dello 0,7% e Londra con Milano (indice Ftse Mib) dello 0,5%.

In Piazza Affari, in particolare, sempre molto forte Poste (+4%) sui calcoli di 'capital gain' quale azionista di Nexi (+2,2%) dopo le nozze di quest'ultima con Sia. Molto bene anche Saipem (+3,3%) con qualche strappo su rialzi superiori grazie ai tentativi di ripresa del prezzo del petrolio.

Piatta Mps, in forte calo Banco Bpm (-2,6%) mentre prosegue lo scivolone di Bper (-8%) e dei diritti (-47%) nel primo giorno dell'aumento di capitale per l'acquisizione degli sportelli post acquisizione di Ubi, da oggi ufficialmente uscita dalle contrattazioni di Borsa, da parte di Intesa. (ANSA).