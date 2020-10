Manfredi, Expo 2020 decisiva per respiro globale università

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - L'Expo 2020 Dubai del prossimo anno sarà un'occasione decisiva per la presenza del sistema universitario italiano in una dimensione globale e permettergli di confrontarsi con i sistemi di altri Paesi sui grandi temi del nostro tempo. Lo ha affermato il Ministro dell'Università Gaetano Manfredi intervenuto nel corso dell'evento "Unisustainathon": Sustainability as an opportunity. A Expo 2020 Dubai giovani intelligenze per salvare il Pianeta" che si tiene da oggi nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile nonché delle delle celebrazioni del "One Year To Go" all'Esposizione Universale organizzate dal Commissariato per la partecipazione italiana all'Expo.

"Una maggiore internazionalizzazione del nostro sistema è determinante per la crescita del Paese - ha affermato Manfredi - Significa attrarre studenti e docenti stranieri, creare delle comunità universitarie più internazionali". Unisustainathon nasce da una collaborazione nata tra il Padiglione Italia, ASvis e la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). In una maratona virtuale di 3 giorni, oltre 450 studenti italiani e internazionali da 41 Università italiane e 18 università straniere si confronteranno da oggi per elaborare soluzioni di sostenibilità e resilienza per i campus universitari, ponendo attenzione ai temi d'interesse dell'Esposizione Universale di Dubai. L'hackathon vuole promuovere la creazione di progetti e buone pratiche in grado di generare valore condiviso all'interno di 4 aree tematiche: #Consapevolezza, #Spazi, #Inclusione, #Comunità. Sarà premiata la creatività come competenza multidisciplinare e multisettoriale.

"È molto importante che si, si svolga questo evento, questo grande hackathon sulla sostenibilità come opportunità che mette insieme il sistema universitario italiano e la presenza italiana all'Expo 2020 di Dubai", ha detto Manfredi. "I temi che vengono affrontati sono dei temi strategici per il futuro del nostro Paese e del Mondo. Sviluppare un modello sostenibile che garantisca anche inclusione sociale è una grandissima sfida che mette al centro soprattutto i nostri giovani".

Expo 2020 Dubai inizierà il primo ottobre del prossimo anno per concludersi il 31 marzo 2022. (ANSA).