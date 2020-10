Imprese: Bono, problema sono risorse umane, non i fondi

(ANSA) - TRIESTE, 03 OTT - "Sono particolarmente preoccupato perché si parla solo di fondi. Ma ciò che manca sono soprattutto le risorse umane, di cui non si vuole parlare sebbene sia uno dei fattori più importanti della non crescita del Paese". E' il parere espresso dall'a.d. di Fincantieri, Giuseppe Bono, intervenuto a un dibattito al festival del giornalismo Link con l'economista Giulio Sapelli e moderato dai giornalisti Andrea Montanari e Celestina Dominelli. Per Bono bisogna "capire dove vogliamo andare, qual è l'obiettivo, il settore primario.

Dobbiamo sapere cosa vogliamo fare. Da qui poi discendono i progetti e dopo ancora le risorse. Che sono soprattutto quelle umane", ha indicato.

"Manca all'Europa una Costituzione. Non si possono governare 350 milioni di persone e tra poco 400 con un insieme di trattati.

Senza Costituzione non si crea uno stato di diritto". Lo ha detto l'economista Giulio Sapelli. Per il quale "l'Europa è una potenza incompiuta e governata da sentenze delle Corti costituzionali. (ANSA).