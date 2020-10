Superbonus: da lunedì sarà operativo

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Dopo i rilievi su aspetti tecnici mossi dalla Corte dei Conti, finalmente lunedì i due decreti del Mise e del Tesoro saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rendendo di fatto operativo il Super bonus al 110%". Lo scrive in una nota Mauro Coltorti (M5s), presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato. "Si tratta - spiega - di un provvedimento senza precedenti per rilanciare l'economia e favorire la sostenibilità, che consente di effettuare lavori antisismici e di efficientamento energetico ottenendo una detrazione superiore alla somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta". (ANSA).