Poste, adotta compliance tutela concorrenza e consumatori

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Poste Italiane ha adottato "una nuova linea guida sulla compliance che definisce la governance, gli strumenti di controllo e le azioni intraprese con l'obiettivo di promuovere la cultura della concorrenza e di garantire il rispetto dei principi e delle regole in materia". E' stata approvata da cda, spiega una nota, nell'ambito di un più ampio programma di Compliance intrapreso dall'azienda per la tutela della concorrenza e del consumatore Per l'a.d., Matteo Del Fante, "costituisce un passo fondamentale all'interno del percorso aziendale che vuole promuovere una cultura fortemente incentrata sulle tematiche di legalità e sul rispetto dei consumatori. L'azienda - aggiunge - si impegna quotidianamente per garantire il rispetto delle norme e la tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei consumatori, nostri stakeholder-chiave".

"L'adozione volontaria da parte di Poste Italiane di una specifica linea guida a supporto della tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori - commenta Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane - riflette l'impegno dell'azienda nel promuovere il rafforzamento continuo del proprio sistema di controllo interno e gestione dei rischi, in linea con i principi di integrità e trasparenza e con il percorso di sviluppo e successo sostenibile che sono alla base dell'identità del gruppo". (ANSA).