Expo Dubai: Speranza, segnale rilancio e ripartenza

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Expo Dubai sarà "un appuntamento importante soprattutto in questo momento che è un momento difficile per l'intera umanità, per l'Europa ed è stato un momento complicato anche per il nostro Paese". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato dell'esposizione universale che si terrà il prossimo anno a Dubai nel messaggio video in occasione dell'evento 'One year to go' , la tre giorni di eventi che si tiene a un anno dall'inizio dell'evento che ha fatto tappa a Milano allo Human Technopole, centro di ricerca sulle scienze della vita ospitato da Mind, l'area su cui si è tenuta Expo Milano 2015.

"Questa iniziativa dà un segnale di rilancio, di ripartenza che serve a tutti noi in una fase della storia del mondo in cui dobbiamo tutti tenerci per mano per provare a vincere insieme questa battaglia. E allora grazie, grazie per il lavoro che state facendo, insieme lavoriamo dentro questo percorso - ha concluso -, insieme dobbiamo batterci perché il diritto alla salute possa sempre essere tutelato". (ANSA).