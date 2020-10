Expo Dubai: Glisenti, è grandissima operazione di comunicazione

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - "Con Expo Dubai andiamo a fare una grandissima operazione di comunicazione. E' l'expo più universale che sia stato fatto con oltre 190 paesi partecipanti". Così Paolo Glisenti, Commissario Generale dell'Italia a Expo 2020 Dubai all'evento 'Scienze della vita: il modello italiano di innovazione e ricerca a Expo Dubai 2020' a Palazzo Italia a Milano.

"I nostri due partner Alisei e Agrifood raggruppano oltre 60 mila imprese, 3 milioni di lavoratori il 20% del pil", ha spiegato Glisenti indicando che "questo approccio multi-settoriale in termini scientifici, imprenditoriale e universitario è un punto fondamentale del modello italiano da portare alla comunicazione nel mondo".

L'evento di Milano è parte della tre giorni di iniziative ed eventi digitali e in presenza che il Commissariato per la partecipazione italiana ad Expo Dubai assieme ai suoi partner e sponsor tiene in tutta Italia per celebrare l'anno che manca al via dell'Esposizione Universale il primo ottobre del 2021".

(ANSA).