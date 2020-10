Borsa: future avvio Europa negativi con Trump positivo al Covid

Tutti in ribasso i future sull'avvio dei mercati azionari del Vecchio continente, ma senza panico: dopo la notizia della positività al Covid 19 del presidente Usa Trump e lo scivolone dei future su Wall street, per la Borsa di Londra è previsto un avvio negativo attorno all'1,2%, per Parigi dell'1,3%, mentre il contratto su Francoforte segna un ribasso dell'1,1% e quello sull'indice Ftse Mib di Milano dell'1,2%.



Prezzo del petrolio in caduta dopo che il presidente Usa Trump e sua moglie sono risultati positivi al Coronavirus. Il greggio Wti del Texas cede il 3,6% a 37,3 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord arretra del 3,5% a 39,4 dollari.