Borsa: Europa peggiora con future Wall Street, giù greggio

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Peggiorano le principali Borse europee, insieme a i future di Wall Street, dove per il Nasdaq perdono il 2,3%, per il Dow Jones l'1,4% e per lo S&P l'1,6%, dopo che nella notte è arrivata la notizia della positività al Covid 19 del presidente Usa, Donald Trump. L'oro reagisce in salita (+0,6%) a 1.908 dollari l'oncia. La peggiore è Francoforte (-1,3%), seguita da Parigi (-1,1%), Londra e Milano (-0,9%), dove lo spread è sceso a 133, e Madrid (-0,5%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede lo 0,6%, sotto il peso soprattutto dei petroliferi, da Bp (-3%) a Total (-2,2%) e Polski Koncern (-2,1%), col greggio in caduta (wti -3,7%) a 37,2 dollari al barile. Tra i materiali picco negativo di Centamin (-19,6%) nel comparto oro dopo il taglio della guidance 2020, nell'acciaio giù Thyssenkrupp (-5%) con indiscrezioni che la darebbero in difficoltà.

Pesanti le auto, soprattutto Volkswagen (-3,3%) e Porsche (-3,2%), male le banche, a partire da Credit Agricole (-2,2%) a Bank of Ireland (-2,9%), eccezione Banco Bpm(+5%). (ANSA).