Borsa: Asia debole ma senza crolli dopo Trump

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Intonazione negativa per i mercati asiatici e del Pacifico dopo la notizia della positività del presidente Usa Trump al Covid 19, con diversi listini dell'area che sono comunque chiusi per festività.

Tra le Borse aperte, Tokyo ha chiuso in calo dello 0,6%, pesante invece Sidney scivolata dell'1,3% finale soprattutto sulla brusca correzione del prezzo del petrolio e la debolezza dei giganti delle materie prime. Male anche il mercato azionario di Bangkok (-1,1% in chiusura), con Singapore che scende dello 0,9% e la Borsa malese che segna invece il leggero rialzo dello 0,2%.

