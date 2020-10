Nasce Regenerative Society Fundation, economia e società

(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - 'L'idea e l'ambizione è di approdare a "una nuova società", dunque "aiutare la transizione dall'attuale paradigma di società estrattiva e lineare a una società rigenerativa e circolare". A spiegare l'obiettivo della Regenerative Society Foundation è l'industriale del caffè Andrea Illy, che presiede questo ente internazionale con l'economista statunitense Jeffrey Sachs. Una 'fondazione partecipativa' - che si presenterà con un programma - Regeneration 20/30 - e un convegno planetario a Parma il 15 e 16 ottobre. A intervenire saranno scienziati, policy maker, imprenditori di tutto il mondo che dibatteranno su tre fattori:economia rigenerativa, cambiamento climatico, felicità. Che sono poi i tre ambiti di intervento della fondazione. In dieci anni (per questo 20/30) bisognerà cambiare il modello economico e sociale attuale, divenuto insostenibile, per un paradigma nuovo, che rigeneri persone, economia e ambiente, basato sulle tradizionali tre R della gestione delle risorse materiali - riduci, ricicla, riutilizza - cui si aggiunge oggi una quarta, rigenerare.

(ANSA).