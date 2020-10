Mustier, fusioni non sono una panacea per Unicredit

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - "Le fusioni non sono una panacea per UniCredit". Lo ha affermato il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier, durante la conference online 'Banking horizon Europe 2020' organizzata da S&P Global. "Il capitale in eccesso verrà usato per finanziare la redistribuzione agli azionisti attraverso i dividendi e il buyback delle azioni quando la Bce permetterà alle banche di farlo", ha aggiunto. (ANSA).