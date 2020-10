Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa e Wall street

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in positivo in attesa della raffica odierna di dati macroeconomici dagli Stati Uniti e dell'avvio di Wall street: Londra, Parigi e Milano salgono dello 0,8%, mentre Francoforte (+0,2%) è appesantita dal crollo di Bayer (-10%) sul profit warning sul 2021 soprattutto per difficoltà nel settore agricolo dopo l'acquisizione di Monsanto.

In Piazza Affari in particolare prosegue la corsa di Stm (+5%), seguita da Diasorin che sale di oltre due punti percentuali e non appare toccata dallo scivolone del gruppo tedesco, debole Eni (-0,7%), in calo attorno ai due punti percentuali Atlantia nel braccio di ferro con il governo sulle concessioni autostradali e la cessione di Aspi.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, in una giornata per ora tranquilla per le banche, Mps sempre piuttosto volatile cede il 2% a 1,35 euro. (ANSA).