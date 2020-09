Essilux: Borsa positiva con Hsbc e ipotesi doppia quotazione

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Giornata di cauto rialzo per EssilorLuxottica in Borsa dopo un report positivo di Hsbc, che ha migliorato il giudizio da 'hold' a 'buy' e alzato il prezzo obiettivo: il titolo ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 116 euro confermando i massimi da luglio, a fronte di un calo dell'indice generale di Parigi di mezzo punto percentuale.

Secondo gli analisti della banca l'assemblea del gruppo delle montature e delle lenti della prossima primavera, momento dal quale Leonardo Del Vecchio avrà le mani libere per fare pesare tutta la sua quota di ampia maggioranza, potrebbe portare una governance migliore e una organizzazione più snella. I ricavi del terzo trimestre, che saranno annunciati a inizio novembre, dovrebbero essere "ampiamente" in linea con le aspettative, mentre l'acquisizione di GrandVision rimane incerta.

Gli analisti di Equita si concentrano invece sull'ipotesi di quotazione del titolo anche in Italia, soprattutto nel caso andasse in porto l'acquisizione di Borsa italiana da parte di Euronext. L'idea "era stata ipotizzata dal presidente di EssiLux Del Vecchio fin dai tempi dell'annuncio del merger. Con il rinnovo del CdA a maggio 2021 e con un supporto istituzionale derivante anche dalla possibile aggregazione Borsa-Euronext, l'ipotesi ci sembra ragionevole e per molti versi auspicabile", affermano gli analisti di Equita. (ANSA).